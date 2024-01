La solitudine di Katherine Mansfield nel suo diario e nella sua letteratura

(Di sabato 6 gennaio 2024) Essere sola davanti alla vita ha perun doppio significato. Da un lato la, la durezza di un’esistenza che richiede un esercizio continuo su se stessi: mantenersi saldi e lucidi. Non perdere mai di vista il senso e lo sguardo sul mondo. Portare con sé accoglienza e critica in un connubio inedito e radicale chefarà suo e di cui farà: lei prima moderna tra i moderni. Dall’altro lato le infinite possibilità di dare corpo alle proprie passioni e curiosità, un’esplorazione che parte dalle ragioni di se stessa e diviene lotta e confronto con il mondo. Le pagine didiselezionate nel volume a cura di Sara De Simone, "La vita della vita. Diari 1913-1923" (Donzelli) vivono di una ...

Mansfield). Pioveva dietro la finestra, ma non era una rumorosa pioggia invernale, era ... Per altri, invece, la pioggia è simbolo di tristezza e. Essere costretti in casa, senz'...Mansfield). Pioveva dietro la finestra, ma non era una rumorosa pioggia invernale, era ... Per altri, invece, la pioggia è simbolo di tristezza e. Essere costretti in casa, senz'..."La vita della vita. Diari 1913-1923" (Donzelli) è un libro molto personale nel quale la scrittrice neozelandese si confronta con la solitudine e l'essenza della vita. La scrittura diventa un viaggio ...