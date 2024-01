La rinascita di Lorenzo Lucca

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nell’estate del 2000 il cantante irlandese Ronan Keating cantava Life Is A Rollercoaster. La vita è come le montagne russe. Lo stesso può essere detto per la carriera di. Eppure, stiamo parlando di un giocatore nato proprio nel 2000, quindi ancora giovane (soprattutto per gli standard nostrani). L’attaccante originario di Moncalieri è salito alla ribalta delle cronache all’inizio del campionato di B 2021-22, quando infilò una serie impressionante di prestazioni e gol (6 nelle prime 7 giornate) con la maglia del Pisa all’esordio in cadetteria. Un inizio talmente importante da farlo finire nel mirino dell’allora CT della nazionale azzurra, Roberto Mancini, alle prese con l’ormai cronica mancanza di un centravanti di livello internazionale. Da allora però è iniziata una china discendente che ha portatoprima a non ...