La rabbia del Verona dopo il gol convalidato all' Inter | “Qualcuno ha deciso che sarebbe dovuta finire così” IL VIDEO

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 6 gennaio 2024) « Il gol è palesemente irregolare . Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell’che vince lo scudetto e non del poveroche ha subito un torto. Ma se non parliamo di questo facciamo finta che vada tutto. Ma è inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema. Probabilmentepiù in alto della...