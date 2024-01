La Procura di New York contro Trump | chiesta multa da 370 milioni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nuovi guai in vista per Donald. Iltore generale di Newha chiesto per lui unadi 370di dollari per avere gonfiato il valore del suo impero immobiliare di miliardi di dollari, nel corso di un decennio, per ottenere prestiti favorevoli. La cifra è superiore a quella che lo stessotore, Letizia James, aveva fatto inizialmente, 250di dollari. Lanewese punta ad impedire a vita a Donalddi fare affari nel settore immobiliare nello Stato di New. Inoltre vuole un divieto simile quinquennale per i suoi figli Donald Jr ed Eric. L’11 gennaio, dopo le argomentazioni finali di entrambe le parti, il giudice Arthur Engoron dovrebbe emettere una ...