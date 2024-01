La politica della destra non è “meno immigrati” | ma “abbasso gli immigrati”

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel 2023 sono sbarcati sulle coste italiane quasi centocinquantottomila migranti, il cinquanta per cento in più dell’anno precedente, più del doppio rispetto al 2021. Era dal triennio terribile 2014-2016 che gli sbarchi non erano così numerosi, allora come ora determinati da conflitti, guerre, carestie, crisi umanitarie e dalla disgregazionedi vaste aree del mondo asiatico e africano. Gli anni, per così dire, migliori sono stati quelli immediatamente successivi alla sottoscrizione del Memorandum di intesa tra l’Italia e il Governo libico, firmato nel 2017 dall’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (auspice il ministro degli Interni Marco Minniti) e da Fayez Mustafa Serraj e mai recepito dal Parlamento italiano, che appaltava il lavoro sporco dell’immigrazione zero alle mafie politico-militariTripolitania. Questo accordo è ...