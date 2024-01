La moda che verrà

Leggi su panorama

(Di sabato 6 gennaio 2024) Martedì 9 gennaio Firenze apre le porte della storica Fortezza da Basso per ospitare la 105° edizione di Pitti Immagine Uomo, ancora oggi il più importante salone a livello internazionale per quello che riguarda tutto l’universomaschile. A seguire MilanoUomo e Parigi con la Mode Masculine Paris, protagoniste le collezioni di abbigliamento e accessori per il prossimo autunno-inverno 2024/2025. Calendari di sfilate ed eventi alla mano, una veloce analisi lascia intuire un’altra stagione priva di forti emozioni, sia dal punto di vista della creatività che della spettacolarità. I programmi, soprattutto quello di Milano, soffrono per la decisione di diversi brand importanti di presentare la collezione uomo insieme a quella femminile durante la fashion week di febbraio, come Ferragamo, Roberto Cavalli, N°21 o Moncler. Riducendo a un numero di 20 ...