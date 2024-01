La Milano interista festeggia il titolo d’inverno

(Di sabato 6 gennaio 2024) Epifania che sorride ai nerazzurri. L’Inter di Inzaghi0chiude il girone d’andata con una vittoria e si laurea campionecon 48 punti dopo 19 giornate. All’Inter bastava una vittoria contro l’Hellas Verona, che arriva in modo concitato. Lautaro Martinez apre le marcature nel suo rientro in campo, poi però Henry pareggia e fa sognare l’Hellas, che viene superata nuovamente da Frattesi con il 2-1 al 93?. Sembra finita ma c’è un brivido finale. Il Verona sbaglia il rigore del 2-2 al 100?.

