La melina del governo sulla Bolkestein e il rischio di far pagare ai contribuenti una multa salata

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il 30 dicembre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge annuale per il mercato e per la concorrenza. Contestualmente il Quirinale ha inviato alle osservazioni relative ad alcuni profili di contrasto della normativa italiana con il diritto europeo menzionando, in particolare, le proroghe delle concessioni per il commercio ambulante. La stessa indicazione era già stata inviata lo scorso febbraioquestione dei balneari, una vicenda che da allora è rimasta irrisolta. Il contesto normativo è sempre lo stesso: la direttiva. Nella conferenza stampa di fine anno tenutasi il 4 gennaio, Giorgia Meloni ha sottolineato che «l’appello del Presidente Mattarella non rimarrà inascoltato». La Presidente del Consiglio però cammina su un terreno molto scivoloso visto che dovrà trovare una quadra ...