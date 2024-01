La Lazio sfida l’Udinese per la rincorsa alla zona Champions

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Vincere per dare continuitàstriscia positiva aperta di due successi, contro Empoli e Frosinone, per continuare a sognare la rimontaLeague. E’ questo l’obiettivo dellache, nella prima trasferta del 2024,reduce dal successo contro il Bologna. Un impegno, quello della truppa di Sarri, da affrontare senza Immobile e Luis Alberto, i due leader tecnici biancocelesti. Il capitano, fermato da un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra, punta a rientrare per le Final Four di Supercoppa Italiana mentre lo spagnolo sembra leggermente più indietro nel recupero. Entrambi, comunque, non saranno disponibili per la trasferta in terra friulana al contrario di Romagnoli, finalmente recuperato dopo il problema al polpaccio. In attacco, ...