“La Coppa è la strada più breve per raggiungere un titolo”

La stagione didel Mondo entra nel vivo ed è questo il periodo dell'anno in cui Goggia è ... "In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e laè ancora ......noi e vogliamo recuperare per sopperire ai punti persi per. L'ultima con Itria è andata male nonostante dagli altri campi sia arrivata un importante traguardo come la qualificazione alla...A pochi giorni dalla sfida contro la VL Pesaro valevole per la 15esima giornata di serie A, il capo allenatore della Dinamo Sassari, tra i vari temi trattati in conferenza stampa, si è soffermato sull ...Pistoia è, come la Vanoli, una delle grandi sorprese del campionato. «È una squadra che ha tante analogie con noi come percorso, anche se attraverso una strada diversa come filosofia di gioco e ...