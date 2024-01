La California si desta Crollo di consenso alle gender identity policy

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sette cittadini su dieci pensano che donna sia un essere umano di sesso femminile e che non si dovrebbero incoraggiare i bambini a decidere il proprio sesso. Nemmeno una gran notizia se non si trattasse della, il più woke degli stati americani, paese natale delletheory e del butlerismo reale, vento impetuoso che continua a spazzare l’occidente, dove per anni i maschi hanno potuto accedere a spogliatoi, carceri e case rifugio femminili. Un recentissimo sondaggio realizzato da Women’s Liberation Front (WoLF) ha registrato un drammaticodel(di 20 punti in media rispetto a un’identica rilevazione del 2020). Un incredibile giro di boa prodotto dalla constatazione delle conseguenze di queste ...