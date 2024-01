La «benedizione» non è una questione di 10 O c' è o non c' è

(Di sabato 6 gennaio 2024) Cosa può durare 10 secondi? L’accelerazione da zero a trecento chilometri all’ora di una monoposto di Formula 1. La scottatura di certi tipi di pietanze particolarmente delicate. Il tempo in cui un tuono percorre circa tre chilometri. Da oggi, anche la ‘’ ad una coppia gay o irregolare (perché sposatasi in comune o formata da coniugi precedentemente divorziati). Questa, in sintesi, la kafkiana vicenda che ha dir poco del paradossale. Il 18 dicembre scorso, il Dicastero per la dottrina della fede, un tempo guidato dal compianto Joseph Ratzinger, e oggi dall’argentino Victor Manuel «Tucho» Fernández, amico fraterno di Papa Francesco, ha emanato il documento «Fiducia Supplicans», nell’ambito del quale vi è una concreta apertura alladelle coppie omosessuali e irregolari, ossia a tutte quelle unioni che proprio non rientrano nella ...

