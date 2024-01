La Befana sfida la pioggia e vola su piazza Navona | bimbi in estasi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Labattente e l'arrivo del freddo non hanno fermato lache, come da tradizione, è arrivata in, a Roma, e ha lasciato di stucco tutti i bambini. Cittadini e turisti si sono recati in centro per assistere alla consueta e amata discesa con la scopa della "vecchietta magica". L'evento è stato organizzato e gestito dai Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile e dal comune di Roma. Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità ha così commentato la festa: “Le persone hanno voglia di cose semplici, di stare insieme, di allegria e un po' di leggerezza”.

Laa Trinità è arrivata in anticipo e ha portato una calza gigante, formata da oltre 160 ... abbiamo sistemato le angolazioni e le curve, prima di segnare il tracciato con la calce.' Una...... dove il jolly classe 2003 non è stato inserito in distinta dal tecnico del Verona Baroni per ladellacontro la capolista Inter. Terraciano non figura né tra i titolari né in panchina ...Gite sul fiume a bordo del Dragon Boat e trecento calze donate da Coop per i bambini. Successo per l’iniziativa di Lilt Firenze e Canottieri Comunali ...Nella seconda fase della simpatica iniziativa social che premia la più bella maglia del campionato cadetto i rossoblu affrontano i lariani ...