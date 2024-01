La Befana della Serenissima porta i doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Salerno

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBasta un piccolo gesto per regalare un sorriso ai bambini nel giorno dell’Epifania, ed è ben più imnte e prezioso se i piccoli sono quelliin ospedale. I piccoliPediatria e Chirurgia Pediatrica dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di, nella simpatica tradizione dell’Epifania hanno ricevuto, al momento del pasto, una calza con dolcini da delle “Befane” inaspettate, le dietiste del Centro CotturaRistorazione, le dottoresse Federica Pellecchia e Lucia. I responsabili Davide Marino e Costantino Lo Russo spiegano: “E’ stata una sorpresa per tutti i piccoli pazienti, in quanto le Befane hanno allietato il momento del pranzo girando i reparti ...

Hanno approfittato del giorno di Festa per introdursi in alcuni garage a Fonte Nuova . In tre sono stati bloccati dai Carabinieri poco prima di darsi ... (ilcorrieredellacitta)

Tempo di non sbagliare più. Tempo di chiudere questo girone d’andata nel miglior modo possibile. Non importa come, ma entrambe le formazioni ... (metropolitanmagazine)

E’ un’ Inter pazza e fortunata quella che trova una vittoria che sulla carta era obbligata prima di scendere in campo ma per come la partita si era ... (sportface)

Gravissimo incidente stradale oggi 6 gennaio, festa, lungo la strada statale SS106 nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro, dove due auto si sono scontrate, causando la morte di quattro persone e il ferimento grave di una quinta.Nella casermasede centrale di Ravenna si è svolta oggi la festadei Vigili del Fuoco, organizzata dal Cral del corpo di Ravenna. Gli oltre 80 bambini presenti, accompagnati dai genitori, hanno assistito allo spettacolo circense tenuto da Billo Circus ...Incidente nella tarda mattinata del giorno dell’Epifania a Medicina dove per cause in corso di accertamento una vettura è uscita di strada ...Ad Agnone questa mattina, sabato 6 gennaio, ripresa la tradizione della discesa della Befana ad opera dei Vigili del Fuoco di Isernia per la felicità dei più piccoli.