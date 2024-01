La Befana al Gemelli | l’arrivo in Lamborghini con la Polizia di Stato – Foto

giornata di solidarietà 06 gennaio 2024 11:04 Fotogallery - All'ospedaledi Roma ladei bambini arriva con l'Aidr - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - All'ospedaledi Roma ladei bambini arriva con l'Aidr - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Attaccato da uno squalo in Australia, il 20enne torna in Italia: ...Una missione speciale per la Befana della Polizia di Stato, che è tornata anche quest'anno a fare visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico ...Calze, pensieri e allegria. Questo hanno portato le tantissime befane che in tutta Italia hanno fatto visita ai pazienti in ospedale ...