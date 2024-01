La 26enne Roberta Bertacchi trovata impiccata in casa | giallo a Casarano

(Di sabato 6 gennaio 2024)sul balcone dellain provincia di Lecce in cui viveva da poco, con una sciarpa della squadra di calcio delrano legata alla pensilina del balcone. E’ morta così la. Nonostante la scena che si sono trovati davanti gli investigatori porti a escludere altre ipotesi che non siano il suicidio, gli inquirenti hanno deciso di approfondire le indagini e hanno...

Casarano,trovata morta impiccata con la sciarpa della sua squadra di calcio È giallo in Puglia. Una ragazza di 26 anni,Bertacchi , è stata trovata morta impiccata con una sciarpa della locale ...... che danno le nozze dellacon il fidanzato Iain Bethke certe, in programma per la prossima ... la prima foto social di un momento privato diMercuri Mary di Danimarca, con quel dettaglio ...Impiccata sul balcone della casa in provincia di Lecce in cui viveva da poco, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina del balcone. È morta ...È morta così la 26enne Roberta Bertacchi. Nonostante la scena che si sono trovati davanti gli investigatori porti a escludere altre ipotesi che non siano il suicidio, gli inquirenti hanno deciso di ...