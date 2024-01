Kvaratskhelia bersagliato | Mazzarri attacca il VAR | “Così non ha senso”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il periodo no diè caratterizzato anche da un accanimento dei difensori nei suoi confronti: questa l’opinione diDopo l’impatto devastante della scorsa stagione, alla fine della qualeha addirittura conquistato il premio di miglior giocatore (MVP) nella stagione, da esordiente in Serie A, non si può dire stia accadendo la medesima cosa quest’anno. Complici le prestazioni altalenanti del Napoli, che ha cambiato guida tecnica passando da Garcia a, il georgiano sembra aver perso la brillantezza della scorsa annata. Sopratutto sotto porta. Nelle ultime partite poi è sembrato anche piuttosto innervosito dal comportamento dei difensori avversari. Per fermarlo in tanti puntano ad infastidire l’ex Dinamo Batumi con falli a palla ferma e provocazioni di vario genere. Tutto ciò ...