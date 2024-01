KOBE di Matteo Recanatesi e Marco Terrenato

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) La biografia del mito sportivo che ha fatto sognare il mondo. L’infanzia dietro papà Joseph – cestista anche lui –, i primi passi in Italia, l’esplosione nell’NBA. In tutta la sua immensa carriera, Kobe non è mai stato un giocatore facile da allenare. Già all’età di 15-16 anni aveva deciso di voler diventare il più forte