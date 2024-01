Kenneth Eugene Smith sarà giustiziato con ipossia di azoto | l’ONU insorge

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 6 gennaio 2024) È prevista per il 25 gennaio 2024 la condanna a morte di, cittadino statunitense 58enne c. Il metodo scelto è l’di, mai utilizzato sugli esseri umani per la sua atrocità, spesso invece usato per l’abbattimento degli animali. A prendere la decisione a riguardo è stata la governatrice dell’Alabama, la repubblicana Key Ivey, che non ha mai cambiato idea, nonostante ne avesse le facoltà. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite non ha nascosto la sua preoccupazione per questa decisione, per questo si è mosso dal 3 gennaio chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Il sistema è infatti stato ritenuto non solo sperimentale, ma anche in piena violazione sia del divieto internazionale di tortura che di quello di sperimentazione medica e scientifica sugli esseri umani. ...