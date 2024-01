Kadyrov offre la libertà ai suoi prigionieri ucraini in cambio della revoca delle sanzioni alla famiglia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tengo', sembra essere il messaggio di. Il capoCecenia, Ramzan, si è offerto di rilasciare i soldati catturatiforze armate ucraine in...

La sortita dinon è stata presa bene a Mosca. Che il capo ceceno proceda in libertà, quasi 'scavalcando' il Cremlino, non è cosa piaciuta agli osservatori presenti alle esternazioni del ...l capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, si è offerto di rilasciare i soldati catturati delle forze armate ucraine in cambio della revoca delle sanzioni contro i membri della sua famiglia.