Juventus | parola fine su Calciopoli… Con risarcimento all’Inter!

(Di sabato 6 gennaio 2024) Arriva ufficialmente laa Calciopoli: come riporta Calcio e Finanza, il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la questione dopo la rinuncia al ricorso da parte della. Che ora deve anche risarcire l’Inter.– Arriva del tutto lasulla questione Calciopoli. Il Consiglio di Stato ha infatti chiuso anche l’ultima causa pendente, ovvero la compensazione delle spese legali dopo la rinuncia dellaall’ultimo ricorso. La sentenza prevede che la società bianconera risarcisca la FIGC e l’Inter per le spese legali: un totale di 5.000 euro per entrambe le parti coinvolte. Fonte: Calcio e Finanza Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...