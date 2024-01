Juventus | arriva l’ufficialità | Huijsen in prestito alla Roma

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Deanlascia Torino per spostarsi a. Laha ufficializzato ilsecco che lega il giocatore ai giallorossi sino al 30 giugno 2024. L’olandese classe 2005 si è velocemente fatto notare tra le file della, dove erato ormai tre anni fa, nel 2021. Le sue parole sulla nuova avventura: “Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto. Per me non è stato difficile scegliere la: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”. SportFace.