Juve | Huijsen fa posto a Djaló | l’offerta per anticipare l’Inter|Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 gennaio 2024) 2024-01-06 00:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Effetto domino sul mercato in difesa dellantus. La cessione in prestito alla Roma del giovane olandese Deanlibera unnel reparto arretrato del club bianconero, che da qualche tempo si è messo sulle tracce di Tiago. Il portoghese, in scadenza di contratto a giugno col Lille, si era promesso all’Inter in vista della prossima stagione, ma ora la situazione può cambiare. Anzi, in pratica è già cambiata. Infatti i dirigenti dellasi sono fatti avanti col club francese, da cui nello scorso mercato estivo avevano acquistato l’esterno statunitense Timothy Weah per 11 milioni di euro. SCACCO – Giuntoli ha preparato un’offerta da circa 3 milioni di euro più ...