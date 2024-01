Juve | Giuntoli ha scelto il futuro di Iling e Nicolussi

(Adnkronos) – L’Arsenal ha offerto 60 milioni per Dusan Vlahovic? “No, non ne sappiamo niente e poi Vlahovic non è sul mercato, quindi ci ... ()

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'Arsenal ha offerto 60 milioni per Dusan Vlahovic? "No, non ne sappiamo niente e poi Vlahovic non è ... (dayitalianews)

Tra le varie operazioni, in entrata come in uscita,sta anche pensando a cedere in ... "Secondo me non considerate che Yildiz difficilmente resterà allaoltre alla prossima stagione. Il ...E, come ha detto, la vicenda entrerà nella fase decisiva a fine stagione. Però c'è fiducia, ...INTER-HELLAS VERONA 1-1 (13' Lautaro Martinez (I), 74' Henry (V)) LIVE MATCH 92' - Acerbi alza lapalla sull'uscita di Montipò, Arnautovic sbaglia ...Il Corriere dello Sport si concentra sulle prossime mosse di mercato della Juventus, specialmente in uscita. Per quel che riguarda il centrocampo, Giuntoli ha bloccato.