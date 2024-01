Juve | ancora problemi nella rincorsa all’Inter | si ferma il big

“Scudetto? Ci crediamo ancora di più stasera, è un obiettivo per me e per tutta la squadra. Abbiamo fatto molto bene ma la strada è ancora lunga. ... (sportface)

Tre punti fondamentali in casa Juve ntus. C’è chi parla di scudetto , ma non per tutti è cosi. Occhio alle parole di Allegri . Nell’ultimo match del ... (serieanews)

Intervistato da Dazn dopo la vittoria sulla Roma, Adrien Rabiot , giocatore della Juventus , ha parlato in vista della lotta per lo scudetto (pianetamilan)

Tra i pali ci saràCostil, Fazio e Gyomber guideranno la difesa, Candreva proverà ad inventare ed il ritrovato Simy dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco, magari ripensando anche ...... lo scenario si ribalta, entra in corsa un altro top club e la Juventus rimane indietro Quella legata a Kalvin Phillips ha già l'aria di una vera e propria telenovela di mercato chenon arriva ...La forza della Juventus la conosciamo tutti, domani servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate migliori. Giochiamo nel nostro stadio e con il nostro ...50' - Emmanuele manda tutti negli spogliatoi, il Derby della Mole è granata con il successo del Torino per 2-0 con le reti di Mendes e Franzoni. Juve in partita fino alla metà ...