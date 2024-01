Jeffrey Epstein | le nuove rivelazioni | da Bill Clinton al reclutamento di minorenni

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024) Continuano ad emergere inquietanti dettagli sulla vicenda giudiziaria di, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. Dopo che è stata desecretata la lunga lista, tenuta segreta per anni, di nomi a lui legati (da Donald Trump a Michael Jackson e il principe Andrea), Reuters racconta come prima di morireavesse invocato il diritto al silenzio previsto dal quinto emendamento 600 volte nell’ambito di una causa intentata da Virginia Giuffre, che lo ha accusato di abusi sessuali. Il tutto per non fare dichiarazioni contro la sua collaboratrice di lunga data, l’ereditiera inglese Ghislaine Maxwell. Il contenuto dei documenti A quanto pare, stando alla spiegazione degli avvocati di Giuffre, sarebbe stato un atteggiamento di ...