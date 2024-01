ITALIA – OLANDA | SEMIFINALE IN DIRETTA

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 Anche le azzurre under 18 hanno conquistato l’accesso alladel torneo Wevza che mette in palio un posto per il Campionato Europeo di categoria come l’under 18 maschile. Le azzurre hanno avuto un cammino netto, vincendo il proprio girone e battendo rispettivamente 3-1 la Germania e 3-0 la Francia nonostante qualche sbavatura in alcuni frangenti di set. Le azzurre hanno così conquistato l’accesso alla, ma adesso l’asticella si alza perché la nazionale da battere sarà quella dell’. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 06/01/24 ALLE ORE 17:30DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE SU ...