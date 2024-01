ITALIA – OLANDA | SEMIFINALE IN DIRETTA

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 Anche l’under 20 femminile è arrivata inal torneo Wevza, proprio come ha fatto l’under 18 femminile e l’under 18 maschile. Le azzurre hanno chiuso il girone al 1° posto in classifica in virtù della vittoria per 3-1 contro la Francia, 3-1 contro il Belgio e la sconfitta contro la Germania con il punteggio 3-2 in un match che ormai era pienamente ininfluente. Da questo momento, però, le azzurre non potranno commettere il passo falso che hanno commesso contro la Germania, perchè un eventuale sconfitta costerebbe l’eliminazione dal torneo. Stasera, in, le azzurre affronteranno l’osticain un match che si preannuncia avvincente. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 06/01/24 ALLE ORE 19:00 ...