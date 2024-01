Italia-Grecia | Europei Pallanuoto | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 gennaio 2024) Questa sera alle 19 in quel di Zagabria l’affronta lanella seconda partita del proprio girone valida per glidi. Dopo il largo successo ai danni delle Georgia per 22-5 arriva una sfida decisamente più complicata per il Settebello che si ritrova davanti una formazione quantomeno di pari livello. Partita di grande importanza perché in caso di vittoria metterebbe al sicuro il passaggio del turno e darebbe anche maggiori conferme sulla possibilità di chiudere il girone da primi. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il matchdi, lesuCrediti ...