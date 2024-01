Istituti Educativi | Ivan Tassi è il nuovo presidente | in quota Forza Italia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Bergamo.in, è ildeglidi Bergamo. E Elisa Riva è ilmembro del Cda. Il già candidato sindaco di Misano scelto per sedersi sulla poltrona più ambita, mentre la giovane 29enne del Pd sarà membro del Consiglio di amministrazione. Una decisione maturata nei giorni a cavallo dell’anno e culminata oggi, martedì 6 gennaio, con la scelta deldella Provincia Pasquale Gandolfi. Volontà che si è fatta attendere ma che già era nell’aria e sulla quale mancava solo il via libera definitivo. Sul tavolo di via Tasso infatti, erano al vaglio una serie di curriculum già da venerdì 29 dicembre, ma Gandolfi ha preferito prendersi ancora ...

C'è chi continua a pensare che i percorsinon debbano dialogare con il mondo del lavoro e ...adesso in Senato possa trovare dialogo in Parlamento per migliorare i percorsi degli...... l'ospitalità di esperti, viaggiindividuali e di gruppo per discenti adulti con ... che coinvolgono, considerando anche i membri dei 25 consorzi accreditati, 283 organizzazioni e. Il ...“Da settembre parte la riforma 4+2 dell’insegnamento tecnico-professionale. Didattica personalizzata e orientamento con figure ad hoc nel 95% delle superiori. Entro quest’anno rinnoveremo per la secon ...BARI - Domani, sabato 6 gennaio, alle ore 10, il sindaco Antonio Decaro interverrà all’iniziativa promossa dalla UISP Bari “Porte aperte: auguri dallo sport”, rivolta agli ospiti dell’istituto penale ...