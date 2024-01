Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Hezbollah rivendica il lancio di razzi verso il nord di Israele Blinken in Turchia da Erdogan

Saleh al-Arouri era la mente di Hamas in Cisgiordania e anche negoziatore dell’accordo sugli ostaggi. Per i suoi trascorsi come terrorista e per la ... (nicolaporro)

Lo scoppio della guerra in Medio Oriente, che vede contrapporsida una parte edall'altra, ha fatto ripiombare l'Europa nell'incubo dell'antisemitismo. Oggi una notizia che si inserisce in questo discorso arriva da Varese. Una targa dedicata a ...Il ricovero del capo del Pentagono avviene in un contesto di forti tensioni per gli Stati Uniti in Medio Oriente, legate al conflitto tra. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'...Il movimento sciita libanese risponde all'uccisione di Al Arouri a Beirut con il lancio di razzi sul nord di Israele ...Lo scoppio della guerra in Medio Oriente, che vede contrapporsi Israele da una parte e Hamas dall'altra, ha fatto ripiombare l'Europa ...