Iscrizioni scuola | le indicazioni per alunni e studenti con DSA

Ci si può iscrivere online sulla piattaforma Unica Al via dal 23 gennaio 2024 le iscrizioni al nuovo Liceo del Made in Italy . È stata infatti ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Al via dal 23 gennaio 2024 le iscrizioni al nuovo Liceo del Made in Italy . È stata infatti ... (dayitalianews)

Dal 18 gennaio al 10 febbraio è prevista la finestra per le famiglie per inoltrare la domanda di Iscrizioni a scuola per l'anno scolastico ... (orizzontescuola)

In partenza da gennaio il Piccolo Coro Selvatico , corso rivolto ai bambini dellaPrimaria che si articolerà in 11 incontri con le insegnanti Luisa Bersia e Irene Munari a ...online ...CIRCOLARE2024 - 25 Nuovi percorsi a indirizzo musicale nellamedia: in vigore da settembre 2023 [NOTA e DECRETO] Ricordiamo che lesi effettuano sul nuovo portale Unica.Il festival, rivolto a tutte le scuole, è dedicato alle numerose declinazioni del cinema fantastico, dalla fantascienza alla fiaba, al mistero, all'avventura ...Filippo Lo Nobile insegna come curare e recuperare le piante il 20 e 21 gennaio. Il corso organizzato a Ameglia può rappresentare uno sbocco professionale. .