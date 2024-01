Inzaghi replica al Verona | ' Gomitata di Bastoni? Anche io ho perso così'

Il caso di Inter - Verona difficilmente smetterà di far parlare a breve. Nel finale della partita è successo di tutto: dal rigore sbagliato al 100esimo minuto da Henry fino al gol decisivo di Frattesi.Si chiude il girone d'andata dei nerazzurri che hanno infranto anche il primato personale didi due anni fa di 46 punti. Al gol iniziale di Lautaroal 74' Henry prima del pazzo pazzo ...Il caso di Inter-Verona difficilmente smetterà di far parlare a breve. Nel finale della partita è successo di tutto: dal rigore sbagliato al 100esimo minuto da Henry fino al gol decisivo di Frattesi.Queste le parole nel post partita a Dazn: "Anche io ho perso partite così, ci sta e non commento. In una partita così però al 100esimo minuto il rigore va segnato".