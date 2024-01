Inzaghi replica al Verona | «Anche io ho perso partite così! Rigore ok»

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha analizzato quanto si è visto in Inter-, Lunch Match della diciannovesima giornata di Serie A giocatosi a San Siro. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni post partita, affidate a DAZN– Simoneha parlato così dopo il fischio finale di Inter-: «Diciamo che è importantevincere questo tipo di, nel senso che in fase di possesso la squadra mi è piaciuta. Abbiamo trovato un avversario di valore che ha fatto un’ottima partita e non è stato semplice. Gli ultimi minuti li abbiamo vissuti e visti tutti, una volta subito il gol potevamo segnare in due occasioni. Poi abbiamo fatto il 2-1 e avuto ilcontro, abbiamo sofferto. Altre volte qui a San Siro abbiamo fatto molto meglio ma...

Si chiude il girone d'andata dei nerazzurri che hanno infranto anche il primato personale didi due anni fa di 46 punti. Al gol iniziale di Lautaroal 74' Henry prima del pazzo pazzo ......15 Rubrica: Croquetas - Fashion Football ore 21:15 Rubrica: Croquetas - Simoneore 22:25 Rubrica: DAZN Heroes - Serginho ore 23:10 Boxe: Martinez vs Warrington 2 () DOMENICA 7 GENNAIO ...Inzaghi, la sconfitta è davvero cocente. La Juventus è arrivata prima sul calciatore e lo ha portato via dai nerazzurri. Il nuovo anno è appena iniziato e adesso l’Inter deve restare concentrata e far ...I due si affrontano due volte in una settimana tra Coppa Italia e campionato, ma la sfida va avanti dal settembre 2012, quando l'ormai ex bomber disse al tecnico del Milan: "Per me non esisti", gli im ...