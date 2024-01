Inter | Zhang investe e si tiene l'Inter

2024-01-03 11:36:58 Calcio mercato , dalla redazione piemontese di Tuttosport: MILANO – Avanti con la “ legge ” dello zero o del più e chissà per ... (justcalcio)

Zhang non snatura la filosofia degli ultimi mercati dell’ Inter . Bisogna trovare l’equilibrio tra entrate e uscite, in estate può partire un ... (inter-news)

Di seguito le sue parole:(LaPresse) - Calciomercato.it'De Laurentiis bollito I numeri non lo ... Imperatore ha poi parlato anche dei problemi ai quali è chiamata a far fronte anche l': '...... serve più una seconda punta Mauro Icardi non sarebbe dunque un obiettivo dell'nonostante le voci su un possibile ritorno circolate nelle scorse settimane. Il club presieduto daglinon ...E' Marko Arnautovic il protagonista del Matchday Programme di Inter-Verona, lunch match della 19esima giornata di Serie A, in programma oggi a San Siro. L’intervista dell'austriaco, che da ...C`è solo l`Inter. Non è solo l`inno ufficiale del club nerazzurro, composto da Elio e Graziano Romani e cantato da Romani, è il pensiero di Steven Zhang, che.