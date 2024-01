Inter-Verona | si muove Rocchi | la decisione su Fabbri e Nasca

Leggi su notizie

(Di sabato 6 gennaio 2024) La partita tracontinua a far discutere. Gli scaligeri protestano per il fallo di Bastoni su Duda non fischiato. Ed ora sianchecontinua a far discutere. Il fallo non fischiato di Bastoni su Duda nell’azione del 2-1 non è stato digerito dalcon Sogliano che nel post partita si è duramente sfogato in conferenza stampa. Parole che hanno fatto molto rumore e che rischiano di aprire già nelle prossime ore delle riflessioni sulla gestione sul VAR. Ladisu– Notizie.com – © LapresseMa quanto successo a San Siro, secondo quanto riferito da SportMediaset, non è passato inosservato neanche all’AIA., che ha ...