Inter-Verona | poco prima del gol di Frattesi la gomitata di Bastoni Il Var non interviene | furia Hellas La moviola

Finale pazzesco in Inter - Hellas Verona . Frattesi segna il gol del vantaggio in pieno recupero e pochi minuti dopo Henry sbaglia il rigore che ... (247.libero)

MILANO - Finale amaro per l' Hellasa San Siro con tante polemiche per i fatti avvenuti nei minuti di recupero. Nel post - ... L'episodio del 2 - 1 dell'è impossibile che in una Sala Var non ..., gol irregolare: la spiegazione di Marelli Questa la spiegazione dell'ex arbitro e moviolista di Dazn , Luca Marelli : " Rimane a terra Duda su un contrasto con Bastoni. Il difensore ...Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN nella classica intervista post partita dopo Inter - Hellas Verona. A San Siro il match è terminato 2-1 con le reti di Lautaro Martinez, Henry e Fratte ...Il difensore nerazzurro si disinteressa dell’azione e va dritto sul giocatore avversario, che poi resta a terra: da lì nasce il 2-1 di Frattesi ...