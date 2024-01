Inter-Verona LIVE

L’Inter tra poco più di un’ora scenderà in campo a San Siro per sfidare il Verona. tutto pronto nello spogliatoio. tutto pronto – L’Inter è pronta ... (inter-news)

Inter-Verona in campo tra poco per la partita della 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 a Milano ... (inter-news)

Le formazioni ufficiali di, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . La squadra di Inzaghi vuole ritrovare la vittoria dopo il pari contro il Genoa e spera di farlo ...Ecco quelle che sono le probabili formazioni di: le ultime sia sulle fila nerazzurre che quelle gialloblu Novità importanti per le formazioni di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualche cambiamento nerazzurro ...Tornano ad accendersi i riflettori a San Siro. Alle 12:30 infatti è in programma il fischio d'inizio della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter ed Hellas Verona. Intanto, ecco le formazioni ...Inzaghi recupera Lautaro schierato insieme a Thuram, torna anche Dimarco ma parte dalla panchina (gioca Carlos Augusto). Dumfries preferito a Darmian, dietro Pavard titolare al posto di Bisseck. Baron ...