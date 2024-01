Inter-Verona LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

L’Inter torna in campo all’ora di pranzo in un San Siro sold-out. Gli uomini di Simone Inzaghi troveranno davanti il Verona, in una partita delicata ... (inter-news)

Inter-Verona in Serie A nel primo impegno del nuovo anno solare e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per ... (inter-news)

Il Lecce è in ogni caso reduce dalle due sconfitte cone Atalanta , rimediate entrambe in ...Ranieri dopo aver battuto il Sassuolo in rimonta a metà dicembre ha perso contro Napoli ee ...Nel giorno dell'Epifania l'unico tra i principali campionati a scendere in campo sarà la Serie A con quattro partite: alle 12:30 l'parte nettamente favorita sululteriormente indebolita ...Il match che vedrà affrontarsi Inter e Verona è in programma oggi alle 12.30 a San Siro. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in diretta streaming sull'app DAZN.Inter-Verona è la partita delle 18 del sabato della 19a giornata di Serie A, ultima d’andata. Le ultime notizie su diretta TV e streaming e formazioni.