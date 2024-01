Inter-Verona | l'arbitro Fabbri e il VAR Nasca verranno fermati | errore netto sul gol di Frattesi

La partita traè destinata a far parlare ancora tanto per quanto riguarda gli episodi controversi successi. Nel finale è successo di tutto con il gol dei nerazzurri ma non ravvisata da Fabbri e Nasca ...Thomas Henry è stato il protagonista del match di San Siro tra. L'attaccante francese ha infatti prima segnato il gol del momentaneo 1 - 1 e poi sbagliato il rigore che avrebbe dato il nuovo pareggio ai gialloblù. Molti tifosi non hanno preso bene ...L'esterno dell'Inter su Instagram ha commentato la sua esultanza dopo il rigore sbagliato da Henry al 100' di Inter-Verona: "Ho gioito tanto per la vittoria. Mi spiace che questa gioia sia esplosa ...Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale ...