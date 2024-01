Inter-Verona | la moviola di Cesari | «Gol Henry? Da annullare…»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Graziano, ex arbitro, ha parlato a Sportmediaset dell’episodio del gol diinGraziano, ex arbitro, ha parlato a Sportmediaset dell’episodio del gol diin. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Arnautovic afferra inizialmente la maglia di Magnani, ma quando l’austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla schiena dell’avversario e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, dovevavenire il VAR».

(Adnkronos) – Henry sbaglia il rigore e Dimarco esulta in faccia all’avversario. L’esterno dell’Inter si è reso protagonista di un gesto che non è ... ()

Torna HOTPOST , l’appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per commentare le gare dei nerazzurri. Rivedi in differita il video della puntata ... (inter-news)

L’AIA ferma Fabbri e Nasca per non aver sanzionato l’intervento di Bastoni su Duda Come riportato da SportMediaset, dopo la direzione arbitrale ... (terzotemponapoli)

Thomas Henry, attaccante del, ha sbagliato il rigore nel recupero contro l'e sui social è stato minacciato e ricoperto da insulti Thomas Henry, attaccante del, ha sbagliato il rigore nel recupero contro l'...non finisce più. Si allunga la coda polemica lasciata in eredità dalla sfida al "Meazza" . I nerazzurri hanno vinto 2 - 1 e si sono laureati campioni d'inverno dopo essere stati ...Come riportato da SportMediaset, dopo la direzione arbitrale di Inter-Verona, Fabbri e Nasca verranno fermati per le prossime gare. Per l'Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di ...Il giornalista Enrico Varriale, attraverso il suo profilo X, commenta l'aiutone arbitrale che ha consentito all'Inter di battere il Verona e laurearsi Campione d'Inverno: "Succede di tutto in ...