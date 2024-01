Inter – Verona gara da ripetere Campionato già deciso a tavolino

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’arbitraggio di Fabbri in, e la mancata espulsione di Bastoni per la gomitata su Lazovic, ha suscitato nuove polemiche. Qualcuno fermi questo scempio arbitrale. Ormai solo un immediato commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quel poco che resta del calcio. Questo è ilche vede l’arbitro Colombo fermato per circa due mesi dopo le strumentali proteste bianconere all’indomani di Sassuolo – Juventus (V giornata) e poi vede lo stesso Colombo premiato alla direzione di Bologna – Genoa (XIX) dopo lo scandaloso e sconcertante arbitraggio di Roma – Napoli (XVII). Questo è ilche vede l’arbitro Massa promosso dai media e premiato da Rocchi dopo lo scandaloso arbitraggio di Napoli –(XIV). Questo è il torneo del Napoli senza media e telecronisti penalizzato a destra e ...

Nel corso di Inter-Verona c'è stata un' altra svista clamorosa del VAR che ha favorito i nerazzurri. E non è la prima in questa stagione ... (pianetamilan)

Inter-Verona ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024 ... (inter-news)

L'episodio che ha visto l'portarsi per la seconda volta in vantaggio sulha fatto discutere. Nell'azione che ha portato al gol di Frattesi , infatti, . Nel post partita dichiarando che " è stata calpestata la ...L'vince 2 - 1 contro il: gol di Lautaro, pari di Henry e zampata decisiva di Frattesi nel recupero. L'analisi da San Siro di Andrea ...Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset commentando la partita Inter - Hellas Verona vinta dai nerazzurri grazie alla discussa rete di Davide Frattesi ...L'ex arbitro Graziano Cesari ha bocciato Nasca per la condotta di Inter-Verona, il gol del 2-1 dei nerazzurri andava annullato senza pensarci. L'Inter vince con l'ennesima "svista" arbitrale a suo ...