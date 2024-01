Inter-Verona | Fabbri e Nasca verranno fermati L’AIA ammette l’errore

(Di sabato 6 gennaio 2024)fermaper non aver sanzionato l’vento di Bastoni su Duda Come riportato da SportMediaset, dopo la direzione arbitrale diper le prossime gare. Per, nel dettaglio, non aver sanzionato l’vento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto. Tuttavia, non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, infatti, resteranno sotto osservazione. Sogliano dispiaciuto e deluso Il Direttore Sportivo delSogliano deluso afferma: “Mi dispiace non parlare di calcio, ma ...

non finisce più. Si allunga la coda polemica lasciata in eredità dalla sfida al "Meazza" . I nerazzurri hanno vinto 2 - 1 e si sono laureati campioni d'inverno dopo essere stati ...L'esultanza dell'esterno dell'Federico Dimarco dopo il rigore sbagliato dall'attaccante delThomas Henry nella sfida di oggi pomeriggio ha scatenato le polemiche, social e non solo. Così lo stesso Dimarco è voluto ...Una partita complicata, da Pazza Inter nel finale. Momenti altalenanti nei 100 minuti di gara, prima in balia del palleggio di qualità del Verona. Poi mattatrice e fragile. Alla ..."Non volevo offendere nessuno", scrive su Instagram l'esterno nerazzurro dopo l'esultanza in faccia a Henry per il rigore sbagliato nella partita vinta con il Verona.