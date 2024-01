Inter-Verona | Dimarco e l’esultanza ‘contro’ Henry

Leggi su seriea24

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) –sbaglia il rigore eesulta in faccia all’avversario. L’esterno dell’si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato nel finale di, match vinto 2-1 dai nerazzurri tra le proteste dei veneti per il fallo di Bastoni che non è stato ravvisato da arbitro e Var nell’azione della seconda rete dei padroni di casa. Allo scadere, ilha avuto la chance per pareggiare maha fallito il rigore al 100?., con un comportamento non proprio in linea con il fair play, ha esultato in maniera plateale proprio in faccia al rivale. “Ho esultato? Sì ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la vittoria, per lo ‘spavento’ e per il pericolo ...