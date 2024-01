Inter-Verona costa caro a Fabbri e il VAR | verranno fermati dall’AIA

(Adnkronos) – Il Verona protesta con veemenza dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell’Inter. Il gol decisivo per i nerazzurri, realizzato da ... ()

I dettagli Graziano Cesari, negli studi di Sportmediaset, ha parlato della rete decisiva di Frattesi in. LE PAROLE ...... importante in chiave salvezza, tra Lecce e CagliariDopo le gare che hanno visto scendere in campoe Frosinone - Monza, il terzo impegno del sabato della diciannovesima giornata del ...Inter-Verona è stata una partita piuttosto calda per i tre gol segnati da Lautaro, Frattesi e Henry. Il finale di partita e il post partita si sono infuocati per diversi episodi da ...L'AIA non poteva restare a guardare dopo l'ennesimo errore arbitrale a vantaggio dell'Inter. E così sono pronti provvedimenti nei confronti dei protagonisti di ...