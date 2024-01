Inter-Verona | Cesari | «Gomitata volontaria | Var doveva intervenire»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le parole di Graziani, ex arbitro di Serie A, sugli episodi arbitrali di-Hellas. I dettagli Graziano, negli studi di Sportmediaset, ha parlato della rete decisiva di Frattesi in. LE PAROLE – «Quando Bastoni esce dall’area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio. Fabbri non poteva vederlo, il Varvenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c’è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24