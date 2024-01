Inter-Verona | altra svista clamorosa del VAR Ed è la seconda volta…

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel corso dic'è stata un'del VAR che ha favorito i nerazzurri. E non è la prima in questa stagione ...

(Adnkronos) – Dure parole del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Dazn dopo il ko 2-1 con l'Inter e il mancato intervento per un fallo in ... (periodicodaily)

L’ Inter non fallisce un appuntamento decisivo come quello dell’Epifania contro il Verona , dopo aver lasciato per strada punti preziosi contro il ... (ildifforme)

« Il gol è palesemente irregolare . Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell’Inter ... (feedpress.me)

L'è campione di inverno, ma ilprotesta per la gomitata di Bastoni sul gol di Frattesi: "Come fa il Var a non vedere" 06 Gennaio 2024 "L'episodio sul 2 - 1 dell'è impossibile che ...... " Ci sono, giocare a Salerno non è mai semplice in un ambiente che dopo la vittoria diha ... L'ha 45 punti e può girare a 48, la proiezione sono 96. Noi dobbiamo chiudere il girone d'...L'Inter batte il Verona e si laurea campione d'inverno. Risultato determinato da un gol di Frattesi ...Caldissimo il finale e ancor più arroventato il dopo-gara di Inter-Verona. Dagli scaligeri piovono accuse nei confronti di Fabbri, il direttore di gara che ha sostituito Piccinini per il match di San ...