Inter-Verona 2-1 | nerazzurri campioni d' Inverno

(Di sabato 6 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – E' successo di tutto a San Siro, ma alla fine l'vince 2-1 contro ilgrazie alle reti di Lautaro Martinez e Frattesi, inutile il gol del pari di Henry, con il francese che ha sbagliato in pieno recupero il calcio di rigore del possibile 2-2. Itornano a vincere dopo il pari di Genova e tornano a +5 sulla Juventus, domani impegnata in casa della Salernitana. L'inizio a corrente alternata, con un tiro pericoloso di Suslov respinto da Sommer, è stato spazzato via dalle accelerazioni di Carlos Augusto e dalle intuizioni di Mkhitaryan, come al 13? quando l'armeno – dopo un pallone difeso da Thuram – ha servito Lautaro Martinez per l'1-0ista, un colpo di punta a superare Montipò in uscita. La reazione da parte degli scaligeri, in campo con un propositivo 4-2-3-1, è stata ...