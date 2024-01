Inter-Verona 2-1 | il tabellino della partita della 19ª giornata di Serie A

(Di sabato 6 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilvalida per la diciannovesimadiA 2023-2024. CAMPIONI D’INVERNO – L’si prende la vittoria più gloriosa dell’o campionato. Davide Frattesi da subentrato al 93? segna un gol di fondamentale importanza per battere 2-1 il, ma succede di tutto nel recupero. L’arbitro Michael Fabbri, che già aveva sorvolato su un possibile fallo di Giangiacomo Magnani su Marko Arnautovic che avvia l’azione dell’1-1, dà un rigore al VAR (che c’era) per un fallo di Matteo Darmian sullo stesso Magnani. Ma Thomas Henry, che aveva pareggiato, lo calcia sul palo al 100?. Un finale al cardiopalma, ...

Neli milgiori sono Ngonge e Suslov. Le pagelle di Andrea ...MILANO - L 'si laurea campione d'inverno in una gara incredibile contro il. A San Siro succede di tutto con la squadra di Inzaghi che parte benissimo con la rete di Lautaro Martinez ma che poi nella ...Paura e delirio per l'Inter e i suoi tifosi. Un inizio 2024 folle per la squadra di Simone Inzaghi, che segna con Lautaro Martinez, al rientro, ma fallisce molte occasioni per chiudere il match.