Inter-Verona 2-1 al cardiopalma | la decidono Frattesi… E un rigore out!

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) Termina con il punteggio di 2-1, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0. SECONDO TEMPO – Apertura di anno alper l’, che trova una grande vittoria per 2-1 sul. Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Lautaro Martinez, nella ripresa è ancora il Toro a trovare il gol, che viene però annullato per una leggerissima posizione di fuorigioco di Acerbi sull’assist. Al minuto 66 è Calhanoglu a provarci con un siluro dalla distanza, che termina a lato di pochissimo. L’fa comunque fatica a creare occasioni importanti e il tutto è il preludio del pareggio delche arriva al minuto 74 tra i dubbi: Arnautovic perde palla subendo ...